Nascondeva un arsenale con 12 mila cartucce e oltre 700 ogive: arrestato l'armiere dei "Caminanti" di Noto

Quasi 12 mila cartucce, ma anche un centinaio di inneschi, oltre 700 ogive calibro 22, quasi un chilo e mezzo di polvere da sparo, molle per armi, un serbatoio per pistola e una canna per pistola. E’ l’arsenale scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Noto che hano anche arrestato un uomo per detenzione illegale di armi e munizioni.

Ad insospettire i militari è stato proprio l’uomo visto mentre trasportava alcuni voluminosi contenitori, verso la fitta vegetazione nei pressi dell’abitazione di un familiare e che, dopo essersi più volte guardato attorno per verificare che nessuno lo seguisse, con un paio di gesti repentini aveva nascosto i contenitori tra la vegetazione. E i carabinieri avevano ragione perché dentro c’era un vero e proprio arsenale. La perquisizione effettuata dai Carabinieri è proseguita all’interno e nelle pertinenze della villa dell’uomo dove è stato trovato anche un fucile con canne e calciolo mozzato, oltre a varie cartucce da fucile, abilmente nascosti tra le intercapedini di un muretto a secco. Secondo gli investigatori l’uomo è l’armiere dei “caminanti” ed è stato rinchiuso nel carcere di “Cavadonna” a Siracusa.

