Natale, in Sicilia splende il sole e c'è anche chi festeggia con un tuffo al mare

Natale all’insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia. A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi. C'è chi ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo al mare a Palermo, come a Catania e in diverse località dell’Isola. Passeggiate nei parchi, nelle riserve naturali e lungo i litorali delle spiagge prima del tradizionale pranzo di Natale in famiglia o nei ristoranti soprattutto nelle zone balneari e in montagna. Tanti i turisti giunti nell’Isola per le vacanze natalizie che si stanno godendo il clima favorevole visitando monumenti e città.

Pubblicità

In questo fine settimana natalizio nell’area mediterranea e sull'Italia è protagonista l’alta pressione sub-tropicale, con conseguente stabilità meteorologica e temperature superiori alle medie stagionali. L’attuale tendenza mostra la persistenza sull'Italia dell’alta pressione anche nei giorni successivi al periodo natalizio.

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, l’Anticiclone di Natale sarà non solo in Italia ma su gran parte dell’Europa. E dopo Natale, aggiunge Sanò, l’Anticiclone Africano continuerà a stazionare sull'Italia, almeno fino al 29 dicembre: per San Silvestro emerge invece uno scenario diverso con imodelli meteorologici che indicano la possibilità di un ciclone di San Silvestro sull'Italia con forte maltempo da Nord a Sud.

Per ora godiamoci questo sole, anche se per pranzo quasi tutti gli italiani saranno tavola. Oltre nove italiani su dieci (91%) hanno infatti scelto di consumare a casa propria il pranzo di Natale con parenti o amici. Scondo una analisi Coldiretti/Ixè infatti solo un 9% ha scelto di passare la festa al ristorante o in agriturismo. E a tavola vince il menu della tradizione regionale dal panone di Natale in Emilia Romagna, al 'u piccilatiedd’in Basilicata, il panpepato in Umbria, la pizza di Franz nel Molise, lu rintrocilio in Abruzzo, le pabassinas con sa sapa in Sardegna, la carbonata con polenta in Valle D’Aosta, il pangiallo nel Lazio, le carteddate in Puglia, i canederli in Trentino, la brovada e muset con polenta in Friuli, i quazunìelli in Calabria, il pandolce in Liguria, la pizza de Natà nelle Marche, i buccellati in Sicilia, il brodo di cappone in tazza in Toscana e l’insalata di rinforzo in Campania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA