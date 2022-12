Naufragio al largo di Lampedusa, una bimba muore dopo salvataggio

E’ deceduta al Poliambulatorio di Lampedusa la bambina (e non il bambino come scritto in precedenza) di due anni che era sulla barca affondata nella tarda mattinata a circa 10 miglia a Sud di Lampedusa. La piccola viaggiava con la madre.

Sull'imbarcazione c'erano 43 persone originarie di Costa d’Avorio, Guinea e Camerun, che sono state soccorse dalle motovedette Cp 319 e V1300 a 10 miglia dalla costa di Lampedusa. Sull'imbarcazione c'erano anche 9 donne e 3 minori (uno dei quali è in gravissime condizioni al Poliambulatorio). Tre i migranti rimasti ustionati: i medici li stanno sottoponendo a controlli e medicazioni. All’improvviso, l’isola è tornata in allarme e da molo Favarolo, così come dal Poliambulatorio, è un continuo via vai di soccorritori e forze dell’ordine. Anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, che ha appena ricevuto sull'isola il vice premier Matteo Salvini, è in costante contatto con le forze dell’ordine e i medici del presidio ospedaliero.

I superstiti del naufragio hanno riferito di essere partiti alle 22 di ieri da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato 2.500 dinari a testa per effettuare la traversata con la barca in ferro che è affondata in tarda mattinata.

