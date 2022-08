Nel week end l'apice del caldo africano: domani bollino rosso per ondate di calore a Palermo

Secondo Antonio Sanò, direttore de il sito iLMeteo.it nelle prossime 24-36 ore vivremo l’apice dell'attuale ondata di calore con picchi anche di 38-40°C all’ombra ma già da domani al Nord avremo un calo delle temperatura, al centro da lunedì e probabilmente da martedì torneremo a respirare anche al Sud, pure con qualche pioggia sparsa.

Insomma, si tratta solo di resistere ancora un po', dopo 3 mesi di calura africana avremo una tregua con valori termici sopportabili: va detto - ha precisato l'esperto - che «le massime, localmente, toccheranno ancora 32-33°C anche la prossima settimana, ma sarà il periodo migliore di questa lunga Estate 2022, almeno dal punto di vista termico e di piogge».

Domani intanto sarà ancora bollino rosso in 16 città, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Il bollino rosso corrisponde all’allerta di livello 3, la più alta, ovvero "condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", ricorda il ministero.

Il bollino rosso è assegnato solo a Palermo, ma domani anche in altre città siciliani le temperature percepite saranno molto alte, anche oltre i 36 gradi

