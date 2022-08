Nella cameretta nascosti due chili e mezzo di hashish, arrestati due minorenni

La polizia ha arrestato a Palermo due ragazzi di 17 e 16 anni accusati di detenzione di sostanza stupefacente. In casa di uno dei due, a Brancaccio, sono stati trovati nel corso di una perquisizione due chili e mezzo di hashish nascosti in una cameretta. E’ stato lo stesso 17 enne a consegnare la droga che era nascosta in un armadio dentro una sacchetto della spesa. Il gip del tribunale per i minorenni ha disposto l’inserimento in comunità per i due minorenni. La droga suddivisa in panetti è stata sequestrata. In casa sono stati trovati quasi mille euro in contanti.



