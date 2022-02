Neonato con emorragia polmonare trasferito in elicottero

Stamani un elicottero dell’82simo centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani-Birgi, ha trasportato un neonato dall’ospedale di Agrigento a quello di Taormina. Il bimbo, nato ieri, ha avuto un’emorragia polmonare.

L’elicottero è decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi poco dopo le otto e si è diretto verso l’ospedale di Agrigento. Una volta sul posto, medici ed infermieri si sono prontamente attivati per assicurare il piccolo paziente a bordo della barella dell’elicottero. Al termine delle previste e necessarie procedure, l’equipaggio ed il team sanitario sono decollati alla volta dell’Ospedale di Taormina (ME), dove sono giunti poco prima delle 11:00. Al termine del trasporto sanitario d’urgenza e dopo aver completato un rifornito sull’aeroporto militare di Sigonella, l’elicottero ha fatto rientro nella base aerea di Trapani-Birgi, dove ha ripreso la prontezza d’allarme per il servizio S.A.R. nazionale, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento.

