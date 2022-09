Nigeriano aggredisce una donna a Palermo: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo un nigeriano di 31 anni accusato di un’aggressione ai danni di una donna verificatasi per strada in Corso Camillo Finocchiaro Aprile. Non sono ancora noti i motivi dell’aggressione: la vittima mentre passeggiava sul marciapiede è stata trascinata e scaraventata sull'asfalto. Gli agenti di polizia grazie alla descrizione fornita dalla donna sono risaliti all’uomo che è stato individuato. Il giovane si è scagliato anche contro i poliziotti ferendo due agenti. Il nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.



