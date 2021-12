Tragedia di Natale a Niscemi: auto finisce contro un pilastro, morti tre ragazzi

Natale di sangue sulle strade siciliane. Tre giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono morti a Niscemi, nel Nisseno, in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 11 in contrada “Due trazzere” a meno di due chilometri dal centro abitato, nei pressi del bivio Paradisa.

Le vittime sono Gaetano Parisi di 30 anni, Rosario Quinci di 18 anni e Alessandro Cirrone di 16 anni.

Probabilmente erano diretti in qualche casa di campagna per passare la notte di Natale Secondo una prima ricostruzione l'automobile sulla quale viaggiavano, una Citroen C3, è prima finita fuori strada e poi si è schiantata contro un pilastro. I tre sono morti sul colpo. Un altro ragazzo di 17 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito prima all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela e poi in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta. Si trova in coma farmacologico.

Sul posto gli uomini del 118 e i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato di Niscemi per i rilievi del caso. Sull'asfalto c'è una frenata di almeno 15 metri, circostanza che potrebbe tornare utile agli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.

