Non si fermano all'alt dei Cc e speronano l'auto di servizio: tre giovani arrestati

A bordo di un’auto non si fermano a un controllo dei carabinieri, ma fuggono speronando l'auto di servizio e sfiorando i militari. A conclusione dell’inseguimento, durante il quale la vettura ha rischiato di investire delle persone, tre agrigentini, di età compresa tra i 19 e i 31 anni, sono stati arrestati dai militati dell’Arma di Agrigento, e posti ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. E’ accaduto nel quartiere di Villaseta ad Agrigento. L’auto non si sarebbe fermata perché il conducente, di 19 anni, non aveva la patente di guida. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino che ha applicato a tutti la misura cautelare dell’obbligo di firma.



