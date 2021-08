Non accettano relazione tra fidanzati, familiari di lei li picchiano

Un giovane di 26 anni, titolare di una pizzeria a Palermo, e la sua fidanzata sono stati picchiati nel locale da due uomini lo scorso lunedì. I due hanno raccontato agli agenti del commissariato che a picchiarli sono stati il padre della ragazza e il fratello che non accettano la relazione tra i due. L’aggressione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza della pizzeria e consegnata ai poliziotti. Dopo l’aggressione i due fidanzati sono stati portati in ospedale e medicati al pronto soccorso di Villa Sofia. La prognosi è rispettivamente 15 giorni per il giovane e 10 per la ragazza.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA