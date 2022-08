Notte di fuoco nel Palermitano e nel Trapanese: case minacciate dalle fiamme, in azione i canadair

Notte di incendi tra il palermitano e il trapanese con vegetazione, sterpaglie e canneti in fumo e case minacciate dalle fiamme. I roghi si sono verificati alle porte di Palermo, tra Carini e Torretta, e nella zona di Calatafimi dove si sono registrati all’interno del paese due diversi incendi. Nella zona di Carini i roghi sono divampati nella zona di via Paradiso, nell’area montuosa di Pizzo Cirina sul Belvedere. Nella vicina Torretta altro incendi in contrada Cozzo. Ad intervenire vigili del fuoco, forestale, protezione civile e polizia municipale. Da questa mattina sono in azione i canadair.

Pubblicità

Anche la provincia di Trapani è stata colpita da diversi incendi, per l’esattezza due di grande entità che in entrambi i casi hanno riguardato Calatafimi. Ad andare a fuoco due diverse zone all’ingresso del paese. Vegetazione e sterpaglie per tutta la notte hanno preso fuoco ed hanno minacciato anche alcune case sparse in zona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA