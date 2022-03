Notte di paura a Palermo per il forte vento: crolla palazzina, danni e panico in aeroporto

E' stata una note di paura quella appena trascorsa a Palermo, sferzata da un forte vento di scirocco che ha creato parecchia danni e disagi. Raffiche fino a 80 Km orari hanno devastato la città. Una palazzina fatiscente è parzialmente crollata in via Ximenes, nel rione Borgo Vecchio. I vigili del fuoco hanno scavato per verificare se vi fossero persone, ma questa ipotesi ora è stata esclusa. Secondo i primi rilievi sarebbe crollato il pavimento del primo piano, coinvolgendo un magazzino.

La situazione peggiore si è verificata all'aeroporto Falcone Borsellino sono crollate alcune recinzioni a protezione di un cantiere tra i gate 1 e 8. E’ scattato il piano di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i passeggeri che erano all’interno. Tra i numerosi passeggeri che erano presenti all’interno del terminal si sono registrate scene di panico al momento del crollo delle recinzioni in lamiera che delimitano il cantiere e che sono finite sui sedili d’attesa dei gate interessati dall’incidente. Un rapido controllo ha consentito di accertare che nessun passeggero è rimasto coinvolto nel crollo. Sono state tuttavia immediatamente attivate le procedure di chiusura dello scalo. La Gesap, la società di gestione dei servizi a terra dello scalo, ha diramato una nota per sottolineare che non vi sono stati feriti.

L'aeroporto è tornato operativo all’1,35 della notte. «Raffiche di vento fino a 64 nodi - si legge nella nota diffusa dalla Gesap - hanno causato danni rilevanti alle strutture interne e d esterne del terminal passeggeri, interessato da diversi cantieri di lavori. La forte intensità del vento ha causato la rottura della porta a vetri di uno dei gate al piano inferiore dedicato agli imbarchi. Il vento si è fatto spazio con forza verso l’interno del terminal, abbattendo la parete divisoria con pannelli di cartongesso (cesate) utilizzati per delimitare i cantieri di lavoro».

Il ribaltamento della parete è avvenuto alle 22,30 circa. Immediatamente è scattato il piano di emergenza dell’aeroporto. I passeggeri in sala, in attesa dell’imbarco, sono stati fatti evacuare attraverso il varco staff. Non ci sono stati feriti. Il personale dell’aeroporto ha dato assistenza. Le compagnie hanno previsto per i passeggeri il trasferimento in hotel.

A mezzanotte è stato diffusa la nota di chiusura dell’aeroporto, inizialmente fino alle 02.30. Lo scalo aeroportuale è invece tornato operativo all’1,35 e le compagnie hanno riprogrammato i voli del mattino. La Gesap comunica infine che dal primo pomeriggio di ieri, a causa del forte vento di Scirocco, sei voli sono stati deviati verso gli aeroporti di Catania e Lamezia Terme e altri otto sono stati cancellati.

Danni si registrano anche in provinca. Sull'autostrada Palermo Catania sono crollati a causa delle raffiche tre alberi, uno dei quali è finito sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Il grosso albero ha ostruito tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che sono rimasti per diverso tempo incolonnati sulla carreggiata. Un altro grosso albero è caduto in via Oreto. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.

