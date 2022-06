Notte di roghi a Catania: bruciano un campo rom e cumuli di rifiuti, incenerite dieci auto

E' stata una notte di fuoco a Catania. Un violento incendio è scoppiato nel campo rom di San Giuseppe la Rena, dove vivono centinaia di persone, l'accampamento è andato totalmente distrutto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il rogo però è stato devastante: è scoppiato poco prima delle 3 di notte e ha impegnato i vigili del fuoco di Catania fino alle 7 del mattino. I pompieri hanno dovuto fronteggiare fiamme altissime che hanno minacciato anche un vicino distributore di benzina, ma alla fine sono riusciti a domare l'incendio.

Pubblicità

Altri roghi però hanno interessato Catania in questa notte caratterizzata da un forte vento che ha alimentato le fiamme. Sono stati segnalati incendi di rifiuti in diversi quartieri, a San Giorgio, a Librino, a Monte Po, ma il più grave è stato nei pressi di corso Indipendenza e precisamente in via Rosina Anselmi, dove è stata data alle fiamme una montagna di rifiuti che da giorni ricopriva i cassonetti della zona. Il rogo, alimentato dal vento e alle sterpaglie, ha distrutto una decina di auto parcheggiate in un piazzale dove si affacciano diversi condomini, nei quali sono state vissute ore di paura anche a causa delle esplosioni provenienti dei mezzi in fiamme.

Ma come detto i cassonetti ricolmi di spazzatura non raccolta sono stati dati alle fiamme in diverse zone della città. Decine gli interventi dei vigili del fuoco che sono andati avanti fino a questa mattina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA