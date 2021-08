Nove denunce e 19 multe a Catania per abbandono di rifiuti

Nove persone, riconducibili a quattro imprese del settore edile, sono state denunciate a Catania alla Procura della Repubblica dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale per gestione illecita di rifiuti. Sono stati sorprese in flagranza o riprese dalle telecamere piazzate dai militari in varie zone a nord della città, tra cui il Viale Giuseppe Lainò, mentre si disfacevano di materiali di risulta.

I militari hanno accertato inoltre l’abbandono di rifiuti da parte di 19 privati, che sono stati sanzionati per un totale di 12.600 euro.



