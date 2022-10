Olandese ricercato per truffa arrestato nel Trapanese

I carabinieri di Trapani, col supporto dei colleghi di Partinico, hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino olandese di 49 anni accusato di truffa e falsificazione di documenti, commessi nel paese di origine tra il 2019 e il 2021.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti olandesi, avrebbe truffato oltre 200 mila euro a un gruppo bancario olandese avvalendosi di documenti falsi e poi si era dato alla fuga in Sicilia occidentale. Ricevuta la segnalazione del servizio di cooperazione Internazionale, i carabinieri hanno appurato che l'uomo aveva vissuto, per un limitato periodo, ad Alcamo. Ricostruendo i suoi movimenti hanno scoperto che stava trattando l'acquisto di un baglio in provincia, e rintracciato la sua auto, un fuoristrada con targa olandese. Si sono appostati e quando l’uomo stava per salire sull'auto lo hanno bloccato. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere «Pietro Cerulli» di Trapani.



