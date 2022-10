Omicidio Piera Napoli, chiesto l'ergastolo per il marito

La procura di Palermo ha chiesto la pena dell’ergastolo per Salvatore Baglione, accusato dell’omicidio a coltellate della moglie Piera Napoli, giovane cantante neomelodica, avvenuto il 7 febbraio dell’anno scorso. L'uomo si era consegnato ai carabinieri e aveva confessato. Secondo la procura l’imputato era lucido e avrebbe ucciso la moglie mentre era in bagno, nella loro casa di via Vanvitelli, nel quartiere Cruillas. Domani è prevista la requisitoria della difesa di Baglione.

Subito dopo il delitto il marito si era ripulito, aveva lavato anche il coltello, si era anche preoccupato di allontanare i figli, perché non assistessero. Baglione ha avuto il tempo di postare su Facebook una frase sul "rispetto" accompagnata da una foto di Robert De Niro.



