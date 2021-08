Omicidio Vanessa, celebrati i funerali dell'ex fidanzato assassino

Sono stati celebrati questa mattina nella Chiesa Madre di San Giovanni La Punta i funerali di Antonino Sciuto, il 38enne che, sul lungomare di Aci Trezza, ha ucciso con sette colpi di pistola alla testa l’ex fidanzata, Vanessa Zappalà, di 26 anni, e si è poi impiccato a Trecastagni. Alla cerimonia, svolta in maniera privata, hanno partecipato i familiari e alcuni amici dell’uomo. I funerali della vittima è previsto che siano celebrati venerdì, dopo l'autopsia disposta dalla Procura. Ieri sera ad Aci Trezza e a Trecastagni ci sono state delle fiaccolate e degli incontri in strada per ricordare Vanessa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA