Omicidio Vanessa, l'ex sui social: "Io non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto"

Selfie con auto e moto di lusso, anche a torso nudo mostrando una corona tatuata sul torace. E poi immagini riprese dai social che oggi sembrano dei segnali premonitori, come quella di Scarface e la sua celebre frase "Io non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto". E' parte del contenuto del profilo Facebook di Antonino Sciuto, 38 anni, l'ex fidanzato di Vanessa Zappalà, ricercato per l'omicidio della 26enne commesso la notte scorsa nel lungomare di Aci Trezza. Una immagine salta con prepotenza agli occhi la foto di un uomo e di una donna di schiena su un terrazzo: lui le punta la pistola alla tempia e sulla schiena ha la scritta "I love you".

E anche lo scatto della scritta, nero su pietra bianca, "I migliori inizi capitano dopo i peggiori finali".



