Ondate di calore, l'avviso della Protezione civile: a Catania e Palermo punte di 36 gradi

Per domani è previsto a Palermo il livello 2 (colore arancione) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 36°C. Stessa temperatura è prevista anche a Catania, dove però le ondate di calore sono a livello 1 perché a causa di una maggiore ventilazione e di qualche nube la pressione dell'afa dovrebbe essere leggermente minore. E’ quanto si rileva dal bollettino della Protezione civile regionale.

Previsione in decrescita per dopodomani a Palermo, con il rischio di ondate di calore che si attesta al livello 1 (colore giallo). In discesa anche la temperatura massima percepita, 34°C, mentre dopodomani a Catania sono in programma 35°,

«Alto» il rischio incendi per domani, con livello di «allerta» (colore rosso).



