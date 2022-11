Ong, anche la nave Geo Barents verso Catania: a bordo 572 migranti

Dopo la nave Humanity 1, un'altra imbarcazione di una Ong che soccorre migranti nel Mediterraneo fa rotta verso Catania. «Questa mattina le autorità italiane hanno chiesto alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo», ha appena riferito la stessa ong. Sulla Geo Barents - che si trova a circa 12 miglia dalla costa catanese - ci sono 572 naufraghi salvati nei giorni addietro nel Canale di Sicilia.

Pubblicità

La stessa organizzazione internazionale non governativa Medici Senza Frontiere fa sapere che dei 572 a bordo, 3 donne sono in gravidanza mentre sono più di 60 i minori, di cui 50 non accompagnati La nave entrerà nel porto verso le ore 13.

Inanto «è stato firmato anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme ai colleghi di Interno e Difesa, il divieto alla Geo Barents di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali. A tutte le persone che restano sulla imbarcazione sarà comunque assicurata l’assistenza occorrente per l’uscita dalle acque territoriali». Lo confermano fonti vicine al ministero, quindi teoricamente la Geo Barents dopo aver scaricato a Catania, donne, bambini e fragili, dovrebbe lasciare il porto come la Humanity 1, anche se fanno notare le ong sarebbe iillegale lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo, in quanto profughi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA