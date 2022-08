Operazione Km 0, tre condannati

I carabinieri delle Stazioni di Librino e Nesima della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno eseguito, su delega della Procura di Catania, un provvedimento di espiazione pene nei confronti di tre persone che erano state arrestate nell’operazione 'Km 0' condotta dai militari nel 2017 nei confronti di 36 persone presunti appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio esecuzioni penali nei confronti di Ivan Battaglia, di 30 anni, Giuseppe Brigante, di 28, e Gioacchino Junio Strano di 27. Gli investigatori in quella occasione sgominarono una organizzazione che si occupava della vendita e cessione di cocaina e marijuana e della gestione della piazza di spaccio di viale Biagio Pecorino, nel quartiere di Librino. I tre sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza. Battaglia deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi; Brigante di 2 anni e 8 mesi. Strano dovrà invece espiare un cumulo di pena per complessivi 7 anni e 9 mesi di reclusione.



