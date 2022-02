Operazione Terza Famiglia: arresti per mafia a Catania tra tentati omicidi, droga e rapine

Third Family, Terza Famiglia. E' il nome dato dalla Polizia di Catania all'operazione eseguita nei confronti dei membri di un sodalizio criminale, arrestati per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall’essere armata, tentato omicidio aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, aggravata dall’essere armata, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e ricettazione, tentata rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, evasione e favoreggiamento personale al traffico di sostanze stupefacenti. L’attività è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Ulteriori dettagli verranno illustrati, alle ore 10.30 nella Sala riunioni del X Reparto Mobile di Catania.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA