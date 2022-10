Ora l'eruzione dello Stromboli fa paura: ecco il decalogo della Protezione civile

Ora lo Stromboli fa paura. E infatti il Dipartimento della Protezione Civile della Regione, dopo l'eruzione in corso sull'isola delle Eolie, ha diffuso il decalogo per i residenti per mettersi al sicuro ricordandosi che in caso di eruzione ci può essere ricaduta di cenere, pietre, massi ma anche onde di maremoto.

La Protezione civile ha così consigliato di:

1. Non uscire da casa e allontanarsi da porte e finestre, in quanto lo spostamento d’aria causato da eventuale esplosione potrebbe rompere i vetri, e ripararsi sotto un tavolo o un muro più spesso evitando di ricoverarsi sotto verande e tettoie;

2. Se presenti in alberghi e/o locali pubblici seguire il piano e le informazioni di sicurezza predisposte dal personale del locale;

3. proteggersi la testa, la bocca, il naso e gli occhi dalla cenere, cercando riparo possibilmente all’interno di un edificio in caso di pericolo;

5. allontanarsi rapidamente dalla costa verso il largo se ci si trovi in barca;

6. attendere il personale addetto ai soccorsi che provvederà al tuo trasporto in area sicura se a mobilità ridotta.

7. Assicurarsi di avere con se un cellulare con batteria carica e luce di emergenza a batteria;

8. Comunicare tempestivamente a parenti e amici la propria posizione;

9. Per richieste di soccorso chiamare il 112 numero unico per le emergenze.

10. Chiamare la SORIS SALA operativa regionale al numero 80040.40.40 o ai seguenti CELLULARI PER LE EMERGENZE: +39 331 6285565, +39 335 5355411, +39 335 7610644 per richieste di intervento o segnalazioni criticità.

