Ordigno esplode nell'ingresso di un palazzo: intimidazione o atto vandalico?

Un ordigno di piccole dimensioni è esploso ieri sera nell’androne di un condominio in via Pietro Novelli, a Siracusa. Attimi di paura tra i residenti dello stabile e della zona, molti dei quali sono scesi in strada. Sul posto la polizia ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Diversi i danni all’interno della palazzina, ma fortunatamente nessun ferito. Gli agenti della squadra mobile hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per cercare di acquisire elementi utili alle indagini. Gli investigatori devono capire se si tratta di un messaggio indirizzato a qualcuno che abita nel palazzo o di un atto vandalico.

Pubblicità

Foto da Facebook



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA