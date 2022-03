Palermo: bimba di un anno e mezzo ingerisce hashish, è grave

Una bimba di un anno e mezzo è ricoverata all’ospedale Di Cristina a Palermo dopo avere ingerito un piccolo frammento di hashish. La piccola è stata portata la scorsa notte all’ospedale Buccheri La Ferla dai genitori di 23 anni e 20 anni residenti in corso dei Mille. I sanitari hanno chiamato i carabinieri della stazione di Brancaccio che hanno eseguito una perquisizione in casa della coppia e hanno trovato un altro frammento di hashish. Il padre è stato denunciato per detenzione della piccola dose e segnalato alla prefettura.

