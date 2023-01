Palermo, coltivava marijuana a due passi dal commissariato: arrestato

La Polizia ha arrestato T. D. S., 30 anni, per produzione di sostanza stupefacente. Ad arrestarlo i poliziotti del Commissariato di Brancaccio, che in transito per via Giafar, hanno avvertito un acre odore provenire dalle abitazioni di una palazzina. E’ stata eseguita una perquisizione domiciliare ed è stato trovato un ingente quantitativo di marijuana coltivata in modalità “indoor”. Sono state sequestrate 197 piante di varia altezza per quasi un quintale. Sequestrate anche lampade alogene, filtri, condizionatori, ventilatori e concimante. E’ stato accertato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica. L’uomo è stato arrestato, quindi, per produzione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. All’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato e sono stati applicati gli arresti domiciliari.

