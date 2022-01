Un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di un palazzo in piazza Giovani Paolo II a Palermo. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Una persona è rimasta intossicata. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare alcune abitazioni del palazzo che si trova sopra il bar Golden. Sono intervenuti agenti di polizia e personale sanitario del 118.



