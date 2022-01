Palermo, Millevolti distrutto da un incendio. I titolari: «Siamo sotto choc»

Incendio al ristorante etnico Moltivolti a Palermo. E’ quanto si legge sul profilo facebook del locale: "Stanotte un incendio scoppiato per cause ancora da accertare ha gravemente danneggiato il nostro caro Moltivolti. Come potete immaginare siamo sotto shock nel vedere il frutto di anni di lavoro andare letteralmente in fumo, e nonostante l'abbraccio immediato della nostra rete il dolore è immenso. Ci prenderemo qualche ora per fare la conta dei danni e ricostruire l’accaduto per attivare tutte le misure del caso".

