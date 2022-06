Palermo, parcheggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione: minacciava gli automobilisti

Hanno aggredito e minacciato due automobilisti che si sono rifiutati di pagare il pizzo per parcheggiare la loro auto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti due parcheggiatori abusivi, padre e figlio, accusati di tentata estorsione e lesioni personali ai danni di due palermitani che non avrebbero voluto pagare quanto richiesto per parcheggiare in piazza San Giorgio ai Genovesi nella zona di via Cavour.

Il provvedimento è stato emesso dal gip, su richiesta della procura, con l’applicazione degli arresti domiciliari al primo e dell’obbligo di presentazione alla pg e all’obbligo di dimora nel Comune di Palermo al secondo. Le due vittime si sono rivolte ai carabinieri che hanno raccontato di avere subito atti di violenza e minacce dai due indagati. I due automobilisti in cerca di parcheggio in centro avrebbero dovuto pagare per lasciare l’auto altrimenti avrebbero potuto subire ritorsioni.

Nelle ultime settimane i carabinieri hanno intensificato i controlli soprattutto in centro denunciando diversi parcheggiatori che presidiano le strade soprattutto durante il fine settimana nelle zona della movida.

