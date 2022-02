Palermo, passeggero sul tram senza biglietto e senza green pass aggredisce vigilante

Nuova aggressione a un vigilante sulla linea del tram collega la stazione centrale di Palermo al quartiere Brancaccio. In corso dei Mille un passeggero pretendeva di salire a bordo senza biglietto e con la mascherina chirurgica. Quando la guardia giurata a provato a spiegargli che non era possibile, l’ha aggredita. Ne è nata una colluttazione ed è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. La rissa ha provocato ritardi nel servizio. L’Amat, l’azienda che gestisce il servizio pubblico a Palermo, acquisirà le immagini di quanto accaduto sul tram.

«Ogni giorni c'è un problema sul tram. Risse, aggressioni, nonostante la presenza delle guardie giurate, ogn giorno s'incorre in ritardi - ha raccontato una passeggera - Ormai arrivare puntuali al lavoro è un’impresa. Ieri c'è stata una rivolta dei passeggeri contro un uomo che voleva salire senza pagare il biglietto e si è perso un quarto d’ora».

«Il passeggero ha aggredito persino i poliziotti che tentavano di farlo ragionare. Si tratta dell’ennesima aggressione, già nei giorni scorsi un’altra guardia giurata era stata aggredita sulla stessa linea» ha detto Marco Pellerito, direttore dell’esercizio tranviario dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico urbano di Palermo. A causa dell’aggressione il servizio ha registrato 25 minuti di ritardo.

«L'appello dell’azienda è alla collaborazione da parte dell’utenza - ha aggiunto Pellerito - ma è chiaro che occorre un presidio forte delle forze dell’ordine sulla linea 1 del tram. Occorre tutelare la clientela e assicurare la regolarità del servizio. Le aggressioni sono ormai gravi e frequenti. Non è tollerabile che il personale dell’Amat debba lavorare in un clima di pericolo incombente».

