Palermo, sequestrate tre tonnellate di grano e mangimi. Il Nas: «Non erano tracciati»

I carabinieri del Nas di Palermo in collaborazione dei militari della Compagnia di Lercara Friddi (Pa) e Petralia Sottana (Pa) e il personale dell’Asp di Palermo hanno sequestrato nel corso di tre controlli quasi mille tonnellate tra grano e mangimi non tracciati.

A Vicari è stato sospesa l’attività di un magazzino di un’azienda agricola ampliato senza l’aggiornamento della registrazione sanitaria. Nella sessa azienda sono stati sequestrati 64 tonnellate di mangime non tracciato. A Castronovo di Sicilia in un deposito sono state sequestrate altre 200 tonnellate di grano destinate alla commercializzazione che non avevano la tracciabilità Per lo stesso motivo a Gangi sono state sequestrate altre 600 tonnellate di grano duro e mille e 700 chili di mangimi anche questi senza la possibilità di risalire alla provenienza. Per le violazioni oltre al sequestro sono state elevate sanzioni per 9 mila euro.

