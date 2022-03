Stava per imbarcarsi sull'aereo per Torino per assistere alla seduta di laurea del figlio. Ma è stato colto da malore ed è morto all’aeroporto di Punta Raisi sotto gli occhi della moglie e di altri viaggiatori.

L’uomo, funzionario del ministero della Giustizia in servizio in un tribunale siciliano, aveva 55 anni. Si è improvvisamente accasciato nella sala di imbarco. Vani i soccorsi del personale medico dello scalo.

