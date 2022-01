Palermo, travolta e uccisa da un camion: l'autista in fuga, caccia al pirata della strada

Incidente mortale in piazza Torrelunga, a Palermo, dove una donna di 64 anni è stata travolta da un camion. L’autista è poi fuggito senza prestarle soccorso. Gli agenti di polizia e i vigili urbani hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare il pirata della strada.

«Le strade nella zona tra piazza Torrelunga e via Messina Marine sono sempre più pericolose per i pedoni, in quanto il traffico veicolare pesante, per via dei problemi al ponte Corleone, è stato dirottato verso le vie Galletti, Giafar e Messina Marine - ha detto Pasquale Tusa consigliere della Seconda circoscrizione di Palermo -. Auspico una maggiore attenzione da parte di tutti, dalle forze dell’ordine ai cittadini. La nostra circoscrizione ha presentato tante proposte che sono rimaste lì: semafori pedonali, sistemi per limitare la velocità, passaggi pedonali più sicuri».

«Sono dispiaciuto e rivolgo le condoglianze alla famiglia delle vittima - ha aggiunto - Mi sono trovato sul posto poco dopo l'incidente e sono rimasto di ghiaccio vedendo il lenzuolo sopra un corpo steso sull'asfalto».

