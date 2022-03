Palermo: tre giovani svuotano estintore sul bus, panico tra i passeggeri

Nuovo danneggiamento su un autobus a Palermo. In via Buonriposo tre giovani hanno preso l’estintore che si trova a bordo del mezzo pubblico sulla linea 237 e tra lo stupore e la rabbia dei passeggeri lo hanno svuotato. Un’azione pericolosa per quanti si trovavano a bordo. La schiuma dentro l'involucro è tossica.

L’autista ha cercato di fermare la vettura e bloccare i ragazzi che però sono riusciti a fuggire ancora prima che arrivassero gli agenti. I poliziotti acquisiranno le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire ai giovani teppisti responsabili del danneggiamento e dell’interruzione di pubblico servizio.

