Palermo: troppi furti di monopattini, l'azienda Bit Mobility lascia alcune zone della città

Troppi furti di batterie e danneggiamenti dei monopattini. E così l’azienda Bit Mobility, una delle società che consente il noleggio dei veicoli a Palermo, ha deciso di escludere dal servizio alcune zone della città fra quelle coperte dal servizio. La comunicazione è arrivata agli utenti che usufruiscono dei mezzi a due ruote per spostarsi agevolmente tra gli incolonnamenti del traffico cittadino. Non sarà più consentito viaggiare a bordo di Bit, in via Michelangelo, zona Uditore, riduzione di Via Leonardo da Vinci alta, zona Lanza di Scalea, zona Tommaso Natale, zona Brancaccio e zona Settecannoli.

