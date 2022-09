Un motociclista è morto a Palermo in via Olio di Lino, nello scontro con un’Alfa Romeo. Gli agenti della polizia municipale hanno richiesto una seconda ambulanza del 118 per una persona che ha assistito all’incidente ed è stata colta da malore.

La vittime dell’incidente è Silvestre Maniscalco, di 48 anni, che nell’impatto si è provocato una profonda ferita alla testa. L’auto ha il parabrezza danneggiato, mentre la moto di grossa cilindrata è andata distrutta nel violento impatto.



