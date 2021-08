Spara a una donna, panico in un residence a Palermo: tre feriti

Colpi di pistola in via dell’Airone, nel quartiere Falsomiele a Palermo, in un residence, al civico 5. Tre persone sarebbero ferite. E' intervenuta la polizia. Tre ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali Civico e Policlinico. Pare che la vittima designata della sparatoria fosse una donna, ferito anche un cugino che sarebbe intervenuto in suo soccorso. Alla scena hanno assistito diversi residenti del residence che hanno lanciato oggetti contro l’uomo armato, colpendolo e ferendolo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA