Pantelleria, incendio appiccato in modo scientifico: «Chi sa parli». Canadair in azione sugli ultimi focolai

«Dopo la grande paura di ieri sera e una notte trascorsa al lavoro a Pantelleria si va verso la normalità: due Canadair sono già al lavoro per spegnere gli ultimi focolai in una zona dopo è difficile operare da terra. Il vento è calato e anche le fiamme, il peggio sembra passato». Con queste parole il sindaco Vincenzo Campo rassicura tutti sulla situazione nell’isola dove l'incendio divampato in zona Gadir (nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale) ha divorando ettari di vegetazione e messo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.

Pubblicità

Resta la rabbia per un rogo che appare di origine dolosa, perché - ha spiegato il sindaco, è «partito da due punti distanti tra loro centinaia di metri».

«Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco» ha affermato ieri sera l’ingegner Salvo Cocina, Capo della Protezione civile della Regione siciliana.

«Se qualcuno sa, parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola», scrive il Comune di Pantelleria sulla propria sulla pagina di Facebook dopo avr ringraziato Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale, Croce Rossa, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Carabinieri Forestali per lo sforzo messo in campo.

«L'incendio ha lambito case e colpito diversi canneti, così alcune abitazioni hanno riportato danni indirettamente. Nella notte una trentina di persone sono state messe al sicuro per precauzione via mare e diciotto di loro sono stati ospitati dal Comune. Non ci risultano che ci siano feriti, ma soltanto tanta paura», ha spiegato ancora il sindaco .

«Diverse tettorie in legno e gazebo di ville e dammusi sono stati distrutti dalle fiamme. Diverse anche le ville evacuate per motivi di sicurezza», ha aggiunto la Protezione civile della Regione siciliana.

La situazione comunque ora a Pantelleria è sotto controllo, si stanno spegnendo gli ultimi focolai e tutto dovrebbe tornare nella completa normalità nella mattinata, grazie all’intervento di due Canadair che sono in azione dall’alba e dai rinforzi dei vigili del fuoco arrivati con un traghetto e un aereo dell’aviazione militare decollato da Birgi. E’ stato importante l’intervento dei soccorritori avviato ieri sera e anche il calo della forze del vento di Scirocco che non ha più alimentato le fiamme. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Trapani, l’ingegnere Michele Burgio, ha confermato che «non ci sono feriti» e che il rogo «non ha attaccato direttamente le abitazioni dell’isola che sono rimaste danneggiate esternamente e sui tetti dalla fiamme sviluppate da vicini canneti».

Sull'ipotesi che il rogo sia doloso Burgio sottolinea che «c'è un forte sospetto per la tempistica e le modalità», ma che «bisogna attendere gli esiti degli accertamenti che saranno eseguiti, anche perché la stagione è stata particolarmente "secca" e con lo Scirocco le fiamme divampano e sono alimentate con facilità».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA