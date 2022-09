Parcheggi di un lido in area a verde: sequestri e denunce a Portopalo

Agenti del commissariato di Pachino e della polizia municipale in servizio alla Procura di Siracusa hanno eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Gip, di alcuni lotti di terreno a Portopalo di Capo Passero che ricadono in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Secondo l’autorità giudiziaria i terreni venivano utilizzati come parcheggi a pagamento riservati ai clienti di uno stabilimento balneare della zona modificandone la destinazione d’uso da verde agricolo a commerciale in assenza della autorizzazione della Soprintendenza. Per la Procura di Siracusa i lavori di adeguamento per l’allestimento dei parcheggi avrebbero alterato le bellezze paesaggistiche. Tre uomini, tutti residenti a Portopalo di Capo Passero, sono stati denunciati per abusivismo edilizio e per deturpamento del patrimonio paesaggistico.



