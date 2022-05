Partinico, con la scooter finisce sotto un camion: muore il figlio di Danilo Dolci

Un uomo è morto questa mattina in un incidente stradale a Partinico, nel palermitano. Era a bordo di uno scooter elettrico ed è finito sotto un camion all’altezza di via Vecchia di Borgetto. A lanciare l’allarme un metronotte che si trovava in servizio nei pressi dello scontro. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

La vittima è Cielo Dolci, 52 anni, figlio di Danilo Dolci,. Il padre fu soprannominato il Gandhi della Sicilia, nato a Trieste nel 1952 scelse di trasferirsi nella Sicilia occidentale (Trappeto, Partinico) dove promosse lotte nonviolente contro la mafia, la disoccupazione, l’analfabetismo e la fame endemica sospinti dall’assenza dello stato e dalle disparità sociali, per l'affermazione dei diritti umani e civili fondamentali. Morì il 30 dicembre 1997. La sua famiglia rimase in Sicilia.



