Passeggeri volo WizzAir Venezia-Catania bloccati da ieri tra un rinvio e l'altro: è caos

Sarebbero dovuti partire ieri sera da Venezia diretti a Catania con un volo WizzAir fissato inizialmente alle 19,50. Ma non si parte. Arriva la comunicazione del primo rinvio: volo spostato alle 21,15.

Ma nulla da fare, ancora non si parte e per la serata di ieri non si partirà. Motivazione: l'equipaggio ha raggiunto il suo tetto di ore e si deve fermare. E così per i 150 passeggeri, molti dei quali catanesi, che si sarebbero dovuti imbarcare su quel volo, comincia l'iter dell'agognato rientro. In due blocchi, intorno all'1 di notte, vengono accompagnati in un albergo con un bus con la "promessa", comunicata dalla compagnia di volo ungherese, che stamane prima alle 8, e poi alle 9, l'aereo sarebbe partito.

Sveglia dunque all'alba per tutti, ma giunti al "Marco Polo" di Venezia si apre un'ennesima diatriba: dall'aeroporto sostengono che la partenza era per le 8. Ma poco importa, perché non si parte nè alle 8, nè alle 9. L'ultima comunicazione della compagnia è per le 9,40. I passeggeri incrociano le dita.

