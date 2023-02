Pauroso incidente nel Giarrese: 6 feriti e due auto completamente distrutte

Un pauroso incidente frontale lungo la via Badalà a Fiumefreddo, ieri sera attorno alle 22. Tre le auto coinvolte e un bilancio pesante: 6 feriti, di cui uno in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione a scontrarsi frontalmente sono state due vetture, una Citroen C3 guidata da una 19enne che, a quanto pare, era in fase di sorpasso, e un’Audi che procedeva invece in direzione opposta. L’impatto è stato potente al punto da ridurre le due auto andate in collisione in un ammasso di lamiere.

Pubblicità

Nell’incidente sarebbe stato coinvolto un terzo veicolo. Ai soccorritori si è presentata una immagine drammatica. Sulle prime si era temuto il peggio, proprio per le condizioni in cui erano ridotte le auto coinvolte nel sinistro. Nel volgere di pochi minuti sono intervenute sul luogo dell’incidente 4 ambulanze del 118 delle postazioni di Giarre, Mascali e Riposto. Ad avere la peggio la conducente della C3, una 19enne di Sant’Alfio: è rimasta incastrata nell’abitacolo della propria auto. E’ toccato ai Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto estrarla, tra non poche difficoltà, dalle lamiere contorte, usando degli speciali divaricatori. Successivamente è stata condotta dal 118, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per politrauma e, fortunatamente, è rimasta sempre vigile e non corre pericolo di vita. Gli altri 5 feriti, tutti in codice giallo, sono stati trasportati presso il Policlinico di Catania, l’ospedale San Vincenzo di Taormina e al Sant’Isidoro di Giarre. I carabinieri del Norm hanno eseguito i rilievi del sinistro, ricostruendo la complessa dinamica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA