Pelè su Instagram «In ospedale solo per una visita di routine»

«Amici, sono in ospedale per la mia visita periodica. E' sempre bello ricevere messaggi incoraggianti come questo»: cosi' il grande Pele' ha salutato i fan da Instagram, mostrando un messaggio che gli augurava di ristabilirsi «subito!».

O'Rei, 82 anni, era stato ricoverato l'altro ieri all'"Albert Einstein" di San Paolo, ma sia i familiari che l'agente Joe Fraga hanno tenuto a precisare che le sue condizioni non preoccupano. Intanto, sono arrivati al calciatore gli auguri della nazionale brasiliana, impegnata nei Mondiali in Qatar.

