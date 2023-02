Un pensionato è morto questa mattina nella borgata di Sant'Elia nel comune di Santa Flavia nel palermitano dopo essere scivolato e finito sugli scogli. Per l'uomo non c'è stato scampo. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno visto il corpo tra gli scogli. Ancora non è stato identificato. Sta intervenendo il medico legale per i primi accertamenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.



