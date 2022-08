Per l'omicidio di Vincenzo Trovato fermato un 30enne

BALESTRATE - I carabinieri della compagnia di Partinico hanno fermato con l’accusa di omicidio un 30enne originario della Lombardia, sospettato di avere ferito a morte Vincenzo Trovato la notte fra giovedì e venerdì sul lungomare Felice D’Anna a Balestrate (Pa). Il gip di Palermo si è riservato di convalidare il fermo. Secondo i carabinieri sarebbe stato lui a colpire a una gamba il 22enne di Trappeto (Pa), recidendogli l’arteria femorale. Il 30enne è in stato di fermo per il pericolo di fuga. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite iniziata fra i due nei pressi di uno dei lidi del lungomare di Balestrate. Non è chiaro se la vittima sia stata colpita con una bottiglia rotta o con un coltello. L’arma del delitto non è stata ancora trovata. Il ragazzo è morto, per emorragia, prima di arrivare nel pronto soccorso dell’ospedale Civico di Partinico.



