Perde il controllo dell'auto, si schianta e muore a 23 anni nel Ragusano

Incidente mortale in nottata nel Ragusano, sulla strada provinciale 5 in contrada Boscorotondo, nei pressi di Vittoria. Un romeno di 23 anni residente a Chiaramonte, si è schiantato con la sua auto contro un muro. Il giovane, alla guida di una Ford Focus, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto. Il violento impatto gli è stato fatale. Quando sono sopraggiunti sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e le ambulanze del 118 e la Polstrada di Ragusa, per il giovane non c'era più nulla da fare.



