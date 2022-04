Perseguita la ex compagna, 55enne a processo

La Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio, per atti persecutori e lesioni personali, di uomo di 55 anni (S.D.M.), di Pantelleria, denunciato dalla sua ex compagna nel dicembre 2020. I due si sono separati dopo un violento litigio nell’agosto 2020. Successivamente, l’uomo avrebbe iniziato a insultare e a tormentare la donna, che a quel punto ha temuto per la sua incolumità e per quella delle due figlie. S.D.M. avrebbe, infatti, cominciato a insultare e a tormentare l'ex compagna, anche per strada, oltre che per telefono. E per questo, proprio il giorno di Natale di due anni fa, impaurita, la donna è fuggita a Trapani, dove per circa un mese è stata ospite di un B&B. Per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, l’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha fissato la prima udienza per il prossimo 26 maggio.



