I militari della guardia costiera di Palermo hanno sequestrato 163 chili di pesce in tre ristoranti etnici per cattiva conservazione e assenza di tracciabilità. Oltre al sequestro sono state elevate sanzioni per 4.500 euro. Il pesce sequestrato è stato dichiarato, dai medici veterinari dell’Asp, non idoneo al consumo umano e avviato alla distruzione.



