Pesce fresco e surgelato privo di tracciabilità sequestrato nel Giarrese

Prodotti ittici per un totale di circa 260 chilogrammi sia freschi che surgelati sono stati sequestrati nello scorso weekend perché senza tracciabilità dalla Guardia Costiera di Riposto (Catania) durante controlli in alcune rivendite al dettaglio.

Tre le sanzioni amministrative elevate, per un totale di 4.500 euro. Il pescato giudicato idoneo al consumo umano dai medici veterinari dell’Asp di Giarre è stato donato ad enti caritatevoli del territorio; quello non giudicato commestibile, per lo più tutto il quantitativo surgelato, sarà avviato alla distruzione.



