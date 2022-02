Pietre contro un treno in transito a Palermo: vetro in frantumi

Un treno in transito alla stazione di Brancaccio, a Palermo, è stato colpito da pietre. Un vetro è andato in frantumi. L’incidente è accaduto intorno alle 17 e ad essere preso di mira è stato il Regionale 5363 che in quel momento si stava lentamente avvicinando alla Stazione Centrale. Non è il primo episodio del genere.

Le indagini sono condotte dalla polizia che adesso controlleranno le videocamere del sistema di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto. Nessuno dei passeggeri, come confermano dalle Ferrovie dello Stato, è rimasto ferito.



